Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначає, що після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині, противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів.

Про це Сирський зазначає на своїй сторінці у Facebook, у межах своєї роботи в частинах Східного фронту.

В районі Липців росіяни також зазнали істотних втрат, перейшовши до активної оборони, проводять мінування та вогневе ураження позицій українських військ.

На Купʼянському напрямку, за словами Сирського, тривають бої у лісовому масиві на північ від міста. Складною є ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати оборону та вийти до річки Оскіл.

Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського і на підступах до Часового Яру.

«Ворог намагається будь-якою ціною зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV дронами ще в ході висування», – підкреслив Сирський.

Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

«Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка – Бердичі шляхом наступальних та штурмовим дій найбільш підготовлених підрозділів. Наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко – на мотоциклах та багі», – заявив головнокомандувач.

На інших напрямках, за його словами, також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менша.

«Ключова мета моєї роботи – вивчення обстановки на місці, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, РЕБ та інших МТЗ, посилення резервами тощо», – зауважив Сирський.