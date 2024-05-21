Президент Володимир Зеленський вважає, що на липневому саміті НАТО у Вашингтоні країни Заходу можуть ухвалити рішення про передання Україні семи систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це український лідер висловив думку в інтерв’ю виданню The New York Times.

Глава держави знову закликав НАТО надати більше винищувачів F-16, а також систем ППО Patriot. За його словами, Україні потрібно багато систем Patriot, але Київ погодиться на сім комплексів, щоб захистити регіони, які є ключовими для економіки та енергетичного сектору країни.

Зеленський припустив, що відповідне рішення може бути ухвалено, коли лідери країн Альянсу зберуться на саміт у Вашингтоні в липні.

“Ви вважаєте, що це занадто багато для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні? За країну, яка сьогодні бореться за свободу і демократію в усьому світі?” – поставив запитання український лідер.