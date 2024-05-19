Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що вертоліт з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейна Амірабдоллахіана розбився в неділю, коли він перетинав гірську місцевість у сильному тумані.

Як зауважив Reuters іранський чиновник, рятувальники намагалися дістатися до місця інциденту. Наразі життя Раїсі та очільника МЗС країни «під загрозою після аварії гелікоптера».

“Ми все ще сподіваємось, але інформація, що надходить з місця катастрофи, викликає занепокоєння”, — сказав чиновник на умовах анонімності.

Державне телебачення цитує чиновника, який повідомив, що принаймні один пасажир і один член екіпажу контактували з рятувальниками. Також було сказано, що гелікоптер було знайдено, хоча Червоний Півмісяць Ірану спростував цю інформацію.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, який має остаточну владу і має останнє слово щодо зовнішньої політики та ядерної програми Ірану, намагався заспокоїти іранців, заявивши, що державні справи не будуть порушені.