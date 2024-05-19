Про це пише іранське інформагентство IRIB та низка інших ЗМІ.

Зазначається, що аварія трапилась в районі азербайджанського міста Джульфа. Президент Ірану саме повертався з Азербайджану, де мав зустріч із президентом Ільхамом Алієвим.  

Місцеві жителі кажуть, що ситуація складна через туман в цьому районі. Територія, де зазнав аварії гелікоптер, є важкопрохідною: по ній неможливо проїхати на автомобілі. 

Кадри з місць пошуково-рятувальної операції гелікоптера, де перебував президент Ірану. 

Голова Товариства Червоного Півмісяця Ірану (IRCS) заявив, що 40 груп рятувальників і швидкого реагування були направлені в район, де зазнав аварії гелікоптер з президентом Ірану. Також на місце аварії гелікоптера Раїсі направили вісім карет швидкої допомоги, а також на місце жорсткої посадки гвинтокрила вирушила делегація уряду Ірану на чолі з віце-президентом. 

Агенція Fars закликає іранців молитися за президента Ібрагіма Раїсі.

В офіційному Instagram-акаунті президента Ірану Раїсі розмістили історію зі словами: “Помоліться за мене”. 

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