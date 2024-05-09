Україна активно готується до наступного етапу наближення до Європейського Союзу, який запланований на червень.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні 9 травня.

За словами Зеленського, 9 травня було багато міжнародних зустрічей і обговорень. Зокрема, він відзначив візит до України президентки Європарламенту Роберти Мецоли. Під час цієї зустрічі обговорювалися необхідні політичні та оборонні кроки для того, щоб українці могли витримати всі можливі виклики та завадити російським наступальним та дестабілізаційним планам.

Також Зеленський висловив подяку учасникам другого саміту українських та європейських громад, який відбувся у Києві.

“Були представлені країни Європейського Союзу, а також Сполучені Штати. Дуже важливо, що є угоди про співпрацю між нашими громадами та громадами і компаніями країн-партнерів: Німеччини, Польщі, Молдови, Словаччини, Австрії, Румунії, Сполучених Штатів. Це і для розвитку медицини в Україні, реабілітаційних можливостей у наших громадах, а також для розвитку транспорту, для відбудови”, — сказав Зеленський.

Згадуючи міжнародну комунікацію, Зеленський відзначив президента Європейської ради Шарля Мішеля, а також розповів про розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

“Активно готуємо на червень наступний етап зближення із Євросоюзом – очікуємо затвердження переговорної рамки і фактичного початку перемовин про вступ України”, — сказав Зеленський.

Президент висловив переконання, що Україна заслуговує на наближення до Європейського Союзу, а цей крок є важливим для ЄС. Він підкреслив, що це відображає життєву силу Євросоюзу — бути проєктом, що включає всіх.

Крім того, Зеленський поділився, що отримав повну підтримку від європейських країн на Саміті миру, і він щиро вдячний кожному лідеру, який підтвердив свою участь. Він також сказав, що особисто запросив президентів Молдови, Чехії та Гани, а також Прем’єр-міністра Ірландії на цей Саміт.

“Молдова – маємо очевидні спільні виклики і допомагаємо одне одному. Чехія – я подякував за ініціативу щодо артилерії, і головне зараз – повна й невідкладна реалізація ініціативи. Гана – світ залежить від стабільності й розвитку Африки. Нещодавно ми відкрили Посольство в Гані, ця країна тепер має нового акредитованого Посла в Києві. Разом можемо додати більше сили нашим частинам світу. Ірландія – я подякував за підтримку нашої держави та людей, подякував за те, що Ірландія справді старається допомогти нам і політично, і також у захисті життя – у розмінуванні нашої землі”, — сказав президент.