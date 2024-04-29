Президентка Молдови, Майя Санду, закликала Європейський союз розробити сучасну версію "плану Маршалла", схожого на той, який був запроваджений Сполученими Штатами в післявоєнний період.

Про це політикиня повідомила на щорічній бюджетній конференції ЄС у Брюсселі в понеділок, 29 квітня, передає Euractiv.

“Подібно до того, як після Другої світової війни Західній Європі було запропоноване економічне рятувальне коло у вигляді американського “плану Маршалла”, Молдова та Україна потребують чітко сфокусованого еквівалента XXI століття від Євросоюзу”, — сказала Санду.

Президентка Молдови сказала, що “план Маршалла” був розроблений і втілений, аби “показати виснаженому війною континенту, що капіталізм та демократія є кращим шляхом, ніж будь-що, запропоноване комунізмом”.

Санду вважає, що сучасна версія “плану Маршалла” повинна пропонувати надію для тих, хто прагне членства у Євросоюзі, а також захищати цінності, які стикаються з загрозами.

Вона відзначила, що необхідно інвестувати не лише у проекти зеленої та цифрової трансформації, але й у порятунок життів та збереження миру.

“Нам теж треба інвестувати в порятунок життів, відновлення миру та захист свободи в ключові моменти історії”, — підкреслила президентка Молдови.