Про це політикиня повідомила на щорічній бюджетній конференції ЄС у Брюсселі в понеділок, 29 квітня, передає Euractiv.
“Подібно до того, як після Другої світової війни Західній Європі було запропоноване економічне рятувальне коло у вигляді американського “плану Маршалла”, Молдова та Україна потребують чітко сфокусованого еквівалента XXI століття від Євросоюзу”, — сказала Санду.
Президентка Молдови сказала, що “план Маршалла” був розроблений і втілений, аби “показати виснаженому війною континенту, що капіталізм та демократія є кращим шляхом, ніж будь-що, запропоноване комунізмом”.
Санду вважає, що сучасна версія “плану Маршалла” повинна пропонувати надію для тих, хто прагне членства у Євросоюзі, а також захищати цінності, які стикаються з загрозами.
Вона відзначила, що необхідно інвестувати не лише у проекти зеленої та цифрової трансформації, але й у порятунок життів та збереження миру.
“Нам теж треба інвестувати в порятунок життів, відновлення миру та захист свободи в ключові моменти історії”, — підкреслила президентка Молдови.
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