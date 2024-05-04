У суботу, 4 травня 2024 року, громадянина України кримськотатарського походження Ерола Велієва затримала служба безпеки міжнародного аеропорту Кишинева.

Про це повідомив очільник Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

Приблизно годину тому, після прильоту в аеропорт Кишинів і проходження прикордонного контролю молдавськими спецслужбами, було затримано громадянина України Ерола Велієва, який повертається додому до Києва.

Ерол Велієв є помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва та одним із багатьох кримських татар, які були включені Росією до “списку терористів” і підлягають арешту. Про цю ситуацію було повідомлено МЗС України та Посольство України в Молдові.

Меджліс кримськотатарського народу також приймає інші заходи для захисту прав громадянина України Ерола Велієва.

Помічника Джемілєва опитували співробітники Служби антитрору.

В коментарях під дописом наголошують, що Молдова поводить себе “як союзник окупанта”.

Наразі відомо, що Ерола Велієва було звільнено з допиту.