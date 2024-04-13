Про це рішення повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Українці скаржаться на “гарячій лінії” відомства, що під час прийому документів для нарахування виплат не враховують акти обстеження складу сім’ї.

“Люди повинні отримувати належні їм виплати ВПО, навіть якщо члени їхніх сімей не проживають разом з ними на підконтрольній території”, – зазначила віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Акт обстеження складу сім’ї можуть видати об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), управителі дому чи інші комунальні підприємства.

В міністерстві уточнили, що форма цієї довідки є довільною, але вона має бути затверджена, наприклад, місцевою владою. Верещук доручила виробити єдину форму, яку прийматимуть в управліннях соціального захисту.