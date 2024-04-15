Про це Михайло Ясинський розповів у інтерв’ю Славі Дьоміну.

Він зазначає, що у творчості Потапа доволі складний період, у німецьких клубах артист має низку концертів, аби заробити кошти. Нещодавно Потап дав концерт у нічному клубі Kingzclub у німецькому місті Філлінген-Швеннінген. Він виконував старі російськомовні хіти гуртів MOZGI і Время и Стекло та дуету Потап і Настя.

«Для того, щоб будувати будь-яку кар’єру, треба ресурс насамперед фінансовий. Я думаю, що це для нього питання заробітку. Чому саме із таким репертуаром? Напевно тому, що іншого немає і, швидше за все, мені так здається, нескоро він з’явиться через певні творчі процеси, які відбуваються із цим артистом, із цим неймовірно талановитим автором, який зараз переживає складний період у своїй кар’єрі. , і він не один. Він робить ставку на те, на що робить ставку будь-який успішний підприємець на аудиторію», — поділився думками Ясінський.

“Може, він повернеться як такий персонаж мем з минулого життя і в той інформаційний простір, який ми зараз передбачити не можемо. Ми навіть не можемо уявити, яким він буде. Що стосується його як продюсера, як впливової людини в музичній сфері — тут я трохи не впевнений”, – висловився критик про майбутнє Потапа в українській музичній індустрії.

Потап за час великої війни випустив неоднозначну пісню “Волонтер”, яку критикували за образливий текст. Також виконавця бачили з росіянами в Дубаї, а останнім чом він активно виступає у проросійських німецьких клубах.