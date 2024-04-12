Головну інспекторку Львівської митниці Юлію Дригу звільнили з роботи після того, як вона на відео в мережі TikTok розповіла, що її одяг загалом коштує близько 8 тисяч доларів.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів журналіст Тарас Середич.

Скандальне відео було опубліковано в мережі TikTok відомого блогера Миколи Карми, котрий питає на вулицях Львова у людей, скільки коштують їхні луки. Вже вдень його видалили.

На відео жінка стверджує, що її капелюх від дизайнера Руслана Багінського коштує 18 тисяч гривень, повідець для її собаки — 2 тисячі доларів, а сумка бренду Louis Vuitton — 1500 доларів. Водночас на взуття від бренду Hermes, за її словами, вона витратила 800 доларів, а на годинник від Cartier — 5 тисяч доларів.

Середич зазначає, що така вартість образу перевищує річну зарплату інспекторки митниці. У своїй декларації вона вказала, що за минулий рік заробила близько 136 тисяч гривень — це вдвічі менше, ніж загальна ціна її одягу.

У відео Дрига каже, що працює “трошки на себе, трошки на державу”, не уточнюючи, що саме має на увазі. Невдовзі посадовицю звільнили.

Керівник Львівської митниці Андрій Кузнік написав, що у відомстві розпочали перевірку, у межах якої Юлію Дригу запросили дати свідчення до відділу з питань запобігання корупції. Крім того, про цей випадок повідомили Національному агентству з питань запобігання корупції, щоб там також провели перевірку.