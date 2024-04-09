Військового психолога Андрія Козінчука, якого раніше дві дівчини звинувачували у сексуальному домаганні та зґвалтуванні, ТСН запросили в якості експерта на тему заборони онлайн-казино для військових.

Військовий експерт Андрій Козінчук висловився в ефірі телемарафону з приводу залученості до грального бізнесу військовослужбовців у складі ЗСУ.

“Були дані, що українці більше пограють в казино, ніж донатять, і це правда, але, в чому питання саме до Збройних сил? В моєму батальйоні хлопці грають, але не сильно. Я виявив до 5%, лудоманії виявив 0%. По моїм даним ми всі молодці. Проте і мої дані також необʼєктивні“, – зазначив Козінчук.

Психолога часто запрошують у телеефіри та різні шоу на YouTube-каналах.

Як раніше повідомляло видання Big Kyiv, дві дівчини звинуватили Андрія Козінчука у сексуальному домаганні та зґвалтуванні. Сам чоловік звинувачення тоді заперечив, перепросив за сексистські жарти та пообіцяв пройти терапію.

У матеріалі зазначається, що одна дівчина розповіла, як у 18 років була зґвалтована Козінчуком, коли він був її психологом. Друга дівчина розповіла, що зґвалтування не було, але психолог нібито домагався її, коли вона була неповнолітня.