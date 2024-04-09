Російська пропаганда поширює сфальсифіковані повідомлення про нібито організовані Україною удари безпілотниками по тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

“Наразі ru-пропаганда поширює повідомлення про нібито організовані Україною удари БпЛА по окупованій росіянами Запорізькій АЕС”, — йдеться у повідомленні.

У своєму звіті вони зауважили, що РФ також маніпулює занепокоєнням МАГАТЕ, намагаючись звинуватити Україну в ядерному тероризмі.

“Крім того, пропаганда ворога поширює «свідчення» людей, затриманих за звинуваченням у скоєнні теракту в підмосков’ї. Затримані, яких попередньо жорстоко катували, розповідають, що нібито після теракту в «Крокус сіті» мали їхати в Київ для отримання винагороди”, — додав ЦПД.

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, Росія створює такі провокації для того, щоб звинуватити Україну в різних актах тероризму.