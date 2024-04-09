Розбіжності у пропагандистських наративах в Росії призводять до значних втрат серед російських окупантів.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, намагаючись зобразити російські війська як більш боєздатні, ніж українські, та водночас критикуючи недоліки російської армії, пропагандистські наративи спонукають російську піхоту до ризикованих дій.

Аналітики вказують на розходження між реальною ситуацією на фронті та пропагандою, що поширюється у Росії, яка може призводити до великих втрат серед російських солдат.

Блогери зазначають проблеми, з якими стикаються російські війська під час бойових дій, такі як невдачі під час атак та проблеми з бронетехнікою, і висловлюють свої сперечання щодо пропагандистських тем.

За словами одного з них, коментатори у РФ можуть “сміятися з контрнаступу України на Запорізькому напрямку, а потім втратити у багато разів більше російських солдатів на Авдіївському”.

Нагадуємо, згідно з Генштабом ЗСУ, станом на 9 квітня загальні бойові втрати Росії з початку наступу на Україну оцінюються приблизно у 449 250 військовослужбовців.