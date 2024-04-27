Спільнота родин військових оголосила 10-й Всеукраїнський мирний пікет за встановлення справедливих граничних термінів служби та негайне ухвалення закону про це. Зараз акція відбувається в центрі Києва.

Прямо зараз у Києві проходить 10-й Всеукраїнський мирний пікет на підтримку встановлення справедливих граничних термінів служби та негайного ухвалення закону про встановлення термінів служби.

Прес-конференція щодо визначених термінів служби в умовах воєнного стану відбудеться 27 квітня о 14:00 в Українському кризовому медіацентрі. У заході візьмуть участь рідні військові, військовослужбовці та депутати.

Питання, які будуть винесені на обговорення, стосуються впливу відсутності термінів служби на мобілізацію та моральний стан діючих військових. Також буде розглянуто пропозиції до влади, петицію №22/224136-еп. Обговорять реакцію військовослужбовців на вилучення норми про додаткові умови звільнення із законопроєкту 10449, і питання через що може «впасти фронт»: прийняття термінів служби чи виснаження військових.