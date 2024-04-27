26 квітня у Будапешті Петер Мадяр, критик та опонент угорської влади, зібрав декілька тисяч людей на акцію, в якій вимагав посилення системи захисту дітей та відставку прем’єр-міністра країни Віктора Орбана.

Про це повідомляє AP.

Біля будівлі міністерства внутрішніх справ Угорщини зібралися протестувальники, які закликали Шандора Пінтера, очільника міністерства, піти у відставку. Вони вважають, що він не зміг запобігти сексуальному насильству над дітьми в державних установах, що стало причиною скандалу в країні. У своєму виступі перед прихильниками, Петер Мадяр критикував образ Орбана як захисника сім’ї та традиційних цінностей і закликав до проведення справжніх реформ, які посилять захист дітей.

«Очікуваний суперник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана знову закликав до змін, коли він очолив кількатисячну акцію протесту, учасники якої вимагали надійнішої системи захисту дітей та відставки уряду Орбана», – пишуть AP.

Остання акція протесту є частиною серії антиурядових мітингів, які Мадяр організував протягом останніх тижнів в рамках кампанії з обрання до Європейського парламенту на чолі новоствореної партії “Повага та свобода” (TISZA).

«У нас є уряд, який стверджує, що є дружнім до сім’ї. Це уряд, який прикидається християнським. Уряд, який бреше про доброзичливість до дітей. Уряд, який бреше про мир. Насправді все навпаки. Вони брешуть вранці, брешуть вночі, брешуть, де лише можна», – сказав Мадяр на акції.