Президент України Володимир Зеленський заявив, що для оборони Україні потрібно щонайменше ще сім Patriot чи схожих систем ППО.

“Для оборони нам потрібно ще сім Patriot чи подібних систем ППО, і це мінімальна кількість. Вони можуть урятувати багато життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи. По-друге, ми вже давно говоримо про мільйон артилерійських снарядів для України. Їх потрібно нарешті доправити на передову”, – звернувся він на віртуальному засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони до учасників зустрічі.

За словами Зеленського, якщо в нас є коаліція винищувачів, то потрібна достатня кількість літаків, щоб реально подолати російський повітряний флот – “справа не в кількості обіцянок, а в реальній кількості літаків у небі”.

Президент додав, що цього року Україна не може чекати на ухвалення рішень, і закликав якнайшвидше розглянути прохання про рішучість – кожен із його елементів.

За підсумками засідання генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив, що країни-члени домовилися посилити військову підтримку, зокрема, забезпечити Україну більшими ресурсами для протиповітряної оборони. Також він наголосив на підготовці додаткового озброєння, включаючи системи Patriot та ПЗРК SAMP-T, які будуть надані Україні.