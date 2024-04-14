Загалом у ніч проти 14 квітня ворог випустив 10 безпілотників типу Shahed.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

У ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із Курської області (рф), а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з тимчасово окупованої території Донеччини.

Усі «шахеди» збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.