Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
У ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із Курської області (рф), а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з тимчасово окупованої території Донеччини.
Усі «шахеди» збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.
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