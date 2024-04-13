В районі Бахмута українські сили відбили 28 атак. На новопавлівському війська РФ атакували позиції ЗСУ 16 разів.

Як повідомляє штаб, на Бахмутському напрямку українські сили відбили 28 атак в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки, Нового, Опитного, Андріївки, Іванівського та Кліщіївки.

Також на Авдіївському напрямку українські підрозділи відбили сім російських атак біля Новокалинового, Новобахмутівки, Бердичів, Первомайського та Невельського. На Оріхівському напрямку війська РФ за підтримки авіації тричі атакували позиції ЗСУ біля Старомайорського та північно-західніше Вербового.

У командуванні зазначають, що на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області, де російська армія вчинила 16 спроб прориву української оборони.

На Херсонському напрямку російські підрозділи і надалі намагаються витіснити українські сили з плацдармів на лівобережжі Дніпра – за добу було три безуспішні атаки біля Кринок.

На Куп’янському та Лиманському напрямках Росія не штурмувала позиції ЗСУ.

Також, за даними штабу, упродовж доби українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, двох наземних станціях управління БПЛА та зенітно-ракетному комплексу противника.