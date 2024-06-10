Про це повідомив помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв у коментарі УП.

УП із посиланням на місцеві ЗМІ зазначає, що на залізничних станціях, таких як Ворохта, Татарів та Вороненко в Івано-Франківській області, прикордонники перевіряють документи у громадян і “активно шукають ухилянтів”.

Представник прикордонної служби прокоментував цю інформацію. Він зазначив, що багато правопорушників “маскуються під туристів, і під наміром відвідати туристичні місця, намагаються незаконно перетнути кордон”.

Заруднєв додав, що його колеги керуються наказом коменданта Івано-Франківської області та міста Івано-Франківськ від квітня 2024 року щодо запровадження додаткових заходів особливого режиму, який передбачає певні обмеження, зокрема й у пересуванні.

За його словами, цей наказ тимчасовий, але часові рамки закінчення його дії поки що не визначено.

Він також нагадав, що спецрежим, який був запроваджений урядом у грудні 2023 року, вимагає обов’язкового дозволу від ДПСУ на перебування в прикордонній смузі завширшки у п’ять кілометрів від лінії державного кордону. Заруднєв зазначив, що з червня прикордонники вже почали стягувати штрафи за його порушення.