Про це йдеться у матеріалі Reuters із посиланням на джерела в РФ.
Втім, за даними співрозмовників, якщо Україна та Захід не відреагують, то Путін готовий продовжити війну.
Видання зазначає, що російський керманич готовий зупинити війну в Україні шляхом договору про припинення вогню та, нібито, визнанням поточних ліній фронту.
«Путін може воювати скільки завгодно, але Путін також готовий до припинення вогню – щоб заморозити війну», – розповіло високопоставлене російське джерело, яке працювало з президентом РФ і володіє даними про розмови у Кремлі.
У той же час, Дмитро Пєсков – речник Путіна повідомив, що російський диктатор нібито неодноразово давав зрозуміти, що Росія відкрита до діалогу та не хоче «вічної війни».
Натомість, Україна ж вимагає відновлення своєї територіальної цілісності й повного виведення російських військ. Зокрема, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на останню заяву Путіна про перемовини і зазначив, що
«Росії це потрібно не для досягнення миру, а щоб виграти час для накопичення сил».
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