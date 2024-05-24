Самопроголошений диктатор готовий припинити війну в Україні шляхом переговорів про припинення вогню, які визнають нинішні лінії фронту.

Про це йдеться у матеріалі Reuters із посиланням на джерела в РФ.

Втім, за даними співрозмовників, якщо Україна та Захід не відреагують, то Путін готовий продовжити війну.

Видання зазначає, що російський керманич готовий зупинити війну в Україні шляхом договору про припинення вогню та, нібито, визнанням поточних ліній фронту.

«Путін може воювати скільки завгодно, але Путін також готовий до припинення вогню – щоб заморозити війну», – розповіло високопоставлене російське джерело, яке працювало з президентом РФ і володіє даними про розмови у Кремлі.

У той же час, Дмитро Пєсков – речник Путіна повідомив, що російський диктатор нібито неодноразово давав зрозуміти, що Росія відкрита до діалогу та не хоче «вічної війни».

Натомість, Україна ж вимагає відновлення своєї територіальної цілісності й повного виведення російських військ. Зокрема, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на останню заяву Путіна про перемовини і зазначив, що