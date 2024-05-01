Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі триває підготовка ще семи угод про гарантії безпеки для нашої держави

Про це Президент повідомив під час вечірнього звернення.

“Ми готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави – двосторонніх безпекових угод. Зокрема щодо безпекової угоди зі Сполученими Штатами… Зброя, фінанси, політична взаємодія – сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і стосовно деяких із них уже є попередній текст угод”, – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що кожна із цих угод підтримає Україну як цього року, так і впродовж наступних – “безпекова архітектура на час до вступу в НАТО”.

“Наповнюємо драфти угод сильнішими можливостями для України та для нашої спільної з партнерами безпеки. Зрозуміло, що особливий пріоритет – усьому, що дасть більше захисту від російського терору”, – підкресли глава держави.

Також він нагадав, що Україна вже повністю реалізувала свої зобов’язання щодо вступу до Євросоюзу. Тож, очікується, о у червні розпочнуться відповідні перемовини.