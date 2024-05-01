Про це Президент повідомив під час вечірнього звернення.
“Ми готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави – двосторонніх безпекових угод. Зокрема щодо безпекової угоди зі Сполученими Штатами… Зброя, фінанси, політична взаємодія – сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і стосовно деяких із них уже є попередній текст угод”, – йдеться у повідомленні.
Зеленський наголосив, що кожна із цих угод підтримає Україну як цього року, так і впродовж наступних – “безпекова архітектура на час до вступу в НАТО”.
“Наповнюємо драфти угод сильнішими можливостями для України та для нашої спільної з партнерами безпеки. Зрозуміло, що особливий пріоритет – усьому, що дасть більше захисту від російського терору”, – підкресли глава держави.
Також він нагадав, що Україна вже повністю реалізувала свої зобов’язання щодо вступу до Євросоюзу. Тож, очікується, о у червні розпочнуться відповідні перемовини.
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