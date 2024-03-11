Північноатлантичний альянс (НАТО) має продовжувати зміцнювати Україну та показати президентові РФ Володимиру Путіну, що він не досягне успіху на полі бою.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на перед початком церемонії підняття прапора Швеції біля штаб-квартири Альянсу.

Ці слова прозвучали після заяви Папи Римського про “білий прапор” і перемовини у війні Росії проти України.

Столтенберг наголосив, що допомога союзників Україні залишається значною і має продовжуватися.

“Путін розпочав цю війну, він може завершити її сьогодні. Але Україна не може цього зробити. Тому що здача не означає миру. Ми маємо продовжувати зміцнювати Україну та показати Путіну, що він не досягне того, чого прагне на полі бою, але має сісти за стіл переговорів та шукати рішення, де Україна визнається та залишається суверенною незалежною державою”, — сказав генсек НАТО.

За словами Столтенберга, два роки тому, коли РФ вторглася в Україну, Путін хотів отримали менше НАТО на своїх кордонах та прагнув знищити Україну. Але отримав протилежне — НАТО є більшим та сильнішим, а Україна є ближчою до членства в Альянсі, ніж будь-коли раніше.

11 березня у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО відбулася офіційна церемонія приєднання Швеції до Альянсу.