Про це під час брифінгу повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.
“Якщо буде консенсус серед усіх членів і якщо це буде корисно, то так. У нинішній ситуації важко уявити, чим це може бути корисним і як може бути досягнуто консенсусу серед усіх учасників”, — зазначив він.
Він додав, що ідея ніколи не полягала в тому, щоб виключити Росію чи Путіна з G20.
“Саме дії, саме політика Росії й Путіна запускають те, що відбувається з погляду відносин Росії з “Великою двадцяткою” або з “Великою сімкою”, з усім світом. Тому, якщо політика зміниться, ми нічого не виключаємо (рукостискання Путіна і Байдена – ред.).
Проблема в тому, що зараз у нас немає жодних доказів того, що політика змінюється”, — зазначив держсекретар США.
Він також висловив сподівання, що настане день, коли “відносини між нашими країнами та Росією сильно відрізнятимуться від нинішніх”.
“Росія не є ізгоєм, і для нас важливі не стільки окремі особистості, скільки політика, яку проводить країна”, — додав Блінкен.
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