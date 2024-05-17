Слова Путіна цитує пропагандистський сайт РИА Новости.
На пресконференції в Китаї 17 травня Путін прокоментував пропозицію Макрона про встановлення перемир’я в Україні, Секторі Гази та Судані на час Олімпійських ігор у Парижі.
Путін зауважив, що Росія не має наміру дотримуватися “олімпійського перемир’я” і має намір продовжити військові дії в Україні.
“Ці олімпійські принципи, включно з олімпійським перемир’ям, дуже правильні… Але небагато країн в історії його дотримувалися, за винятком Стародавньої Греції”, – сказав він.
Він також висловив невдоволення щодо обмежень, накладених на російських спортсменів, звинувачуючи “міжнародних спортивних чиновників” у порушенні принципів Олімпійської хартії та в тому, що вони не мають права вимагати їх дотримання від інших.
“Самі порушують, а від нас вимагають виконання. Дорогі друзі, так ми далеко не заїдемо. Так ніхто й ніколи з таких питань не домовлявся”, – сказав правитель Росії.
Нагадаємо, російським спортсменам заборонено участь в Олімпійських іграх під прапором РФ. Літні Олімпійські ігри у Парижі розпочнуться 26 липня і триватимуть до 11 серпня. Міжнародний олімпійський комітет раніше вирішив не допускати спортсменів з Росії та Білорусі до участі в церемонії відкриття Ігор у 2024 році.
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