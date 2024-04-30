У ЗСУ прокоментували можливість перемир’я на свято Великодня та під час Олімпійських ігор.

Ілля Євлаш, речник Повітряних Сил ЗСУ прокоментував питання щодо можливості перемир’я на Великдень, який припадає цього року на 5 травня. А також на період літніх Олімпійських ігор, які заплановані з 26 липня по 11 серпня у Парижі.

За його словами, у минулі роки ніякого перемир’я не було, не буде і цього року.

«Ніякого перемир’я не було… Війна буде продовжуватися, і я думаю, попри все і під час Олімпійських ігор, на жаль», — заявив речник.

За його словами, російські окупанти показали, що в них нема нічого святого.

«Вони б’ють і на Новий рік… Щоб зламати. Оце бажання напаскудити людям, зламати їх психологічно, показати, що у вас немає шансу, що ви програєте», — розповів Ілля Євлаш.

Водночас речник Повітряних Сил підкреслив, що українці продовжують триматися, а ворогу досягти своїх стратегічних планів не вдалося.