Французькі спецслужби рекомендують скасувати церемонію відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі. Побоювання, зокрема, викликані терактом у Підмосков'ї.

Про це повідомляє Europe 1.

Як повідомило джерело видання в головному управлінні внутрішньої безпеки (DGSI), нинішній формат церемонії відкритя занадто ризиований, а спецслужби хочуть уникнути сценарію скоординованої атаки в день відкриття Олімпійських ігор перед світовими камерами.

“Ми повинні перейти до плану Б”, – сказав співрозмовник радіостанції в управлінні.

Основне занепокоєння спецслужби полягає у “поверненні до Франції масового тероризму, здійснюваного з використанням бойової зброї або таранів транспортних засобів”.

Тому DGSI наполягає, що нинішній формат церемонії відкриття і параду спортсменів несе багато ризиків, якщо залишити його таким, як він є.

Джерела розповідають, що відстежують активність серед громадян Центральної Азії.

DGSI має намір поінформувати міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманена про поточну загрозу.

Також розвідка попереджає про загрозу “сплячих” терористичних груп, які “активізуються віддалено з афганської зони”.

Після теракту у підмосковному ТЦ “Крокус Сіті Хол” рівень терористичної загрози у Франції підвищили до максимального. Розвідка активізувала перевірку громадян, які прибувають з Центральної Азії.

Зазначимо, що літні Олімпійські ігри прийдуть у Парижі з 26 липня до 11 серпня.