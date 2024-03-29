Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

“Згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його родини становили 12 млн 423 тис. 008 грн, у тому числі дохід від продажу ОВДП – 7 млн 455 тис. 972 грн.

Доходи родини Зеленського у 2023 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 4 млн 967 тис. 036 грн”, — йдеться у повідомленні.