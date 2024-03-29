Про це повідомила прес-служба Офісу президента.
“Згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його родини становили 12 млн 423 тис. 008 грн, у тому числі дохід від продажу ОВДП – 7 млн 455 тис. 972 грн.
Доходи родини Зеленського у 2023 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 4 млн 967 тис. 036 грн”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що збільшення доходів у порівнянні з минулим роком відбулося у зв’язку з відновленням орендних платежів.
Також в Офісі президента поінформували, що залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець минулого року зменшився майже на 2,8 млн грн.
“Інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося”, — заявили в ОП.
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