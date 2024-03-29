Про це повідомляють у КМВА.
“Попередження про небезпечні метеорологічні явища в м. Києві. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 березня
гроза ( І рiвень небезпечності, жовтий)” — йдеться в повідомленні.
У КМДА порадили киянам при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів звертатися до диспетчерської КК “Київавтодор”, а при падінні дерев чи гілок викликати рятувальників.
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