Про це повідомляють у КМВА.

“Попередження про небезпечні метеорологічні явища в м. Києві. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 березня
гроза ( І рiвень небезпечності, жовтий)” — йдеться в повідомленні.

У КМДА порадили киянам при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів звертатися до диспетчерської КК “Київавтодор”, а при падінні дерев чи гілок викликати рятувальників.

  • Центр протидії дезінформації при РНБО опублікував перелік TikTok-каналів, що поширюють ворожу пропаганду: YouTube на черзі – ЕКСКЛЮЗИВ
  • На ТОТ України росіяни встановили понад 2 000 своїх веж зв’язку для пропаганди, — ГУР
  • Бельгія затвердила 25-й пакет допомоги Україні на 100 млн євро