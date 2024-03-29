Сьогодні столицю накрила гроза з громом та блискавкою.

Про це повідомляють у КМВА.

“Попередження про небезпечні метеорологічні явища в м. Києві. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 березня

гроза ( І рiвень небезпечності, жовтий)” — йдеться в повідомленні.

У КМДА порадили киянам при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів звертатися до диспетчерської КК “Київавтодор”, а при падінні дерев чи гілок викликати рятувальників.