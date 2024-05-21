Про це в мережі Х написав міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський.
«Ми в ЄС ухвалили використання прибутків від заморожених активів російського центробанку для допомоги Україні. Це складає 3 млрд євро лише цього року», — написав чеський урядовець.
Липавський зокрема зазначив, що 90% коштів підуть на військову підтримку.
“Росія повинна заплатити за шкоду, завдану її агресивною війною”, — наголосив чеський міністр.
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