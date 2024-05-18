На наступному тижні в Італії міністр фінансів США Джанет Єллен буде переконувати глав мінфінів і керівників центробанків країн "Великої сімки" (G7) підтримати план Вашингтона з передачі прибутків від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про відсотки, нараховані на $300 мільярдів російських суверенних активів, які були заморожені західними країнами після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Міністри фінансів G7 отримали завдання підготувати рекомендації щодо плану передачі прибутків від заморожених активів РФ, який повинні схвалити лідери країн “Великої сімки” на саміті у червні на півдні Італії.

Україні було запропоновано план надання допомоги від США у розмірі $50 мільярдів. За умовою цього плану, більшість витрат будуть покриті за рахунок надприбутків, отриманих від заморожених суверенних активів РФ, а також нарахованих на них відсотків.

Наразі міністерства фінансів країн G7 відреагували на цей план з обережністю. Шунічі Сузукі, міністр фінансів Японії, заявив, що будь-які пропозиції щодо використання заморожених російських активів повинні відповідати міжнародному праву. У Мінфіні США заявили, що країни G7 мають спільну мету надати Україні більше фінансової допомоги та продемонструвати лідеру Росії Путіну, що він не зможе просто “перечекати нашу коаліцію”.