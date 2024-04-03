На спільній із держсекретарем США Ентоні Блінкеном пресконференції було сказано, що Росія намагається маніпулювати громадською думкою у Франції та звинувачує Україну.

Франція запропонує Євросоюзу запровадити санкції щодо російських компаній, які розповсюджують дезінформацію, заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Керівник департаменту культури та комунікацій Міністерства закордонних справ Німеччини Ральф Бесте в інтерв’ю Financial Times заявив, що Росія посилює дезінформаційні кампанії проти України в Європі. За його словами, Кремль зробив ставку на автоматизоване розсилання пропаганди з мінімальною людською участю у цьому процесі. Раніше, як стверджує Ральф Бесте, подібні повідомлення були невисокою якістю, що дозволяло їх легко ідентифікувати. Тепер Москва діє акуратніше.

“Це безумовна загроза, яку ми маємо сприймати серйозно. Загалом, [спостерігається] зростання складності та впливу порівняно з тим, що ми бачили раніше… Мабуть, відбувається багато такого, чого ми навіть не бачимо. Все більше розмов йде у приватних каналах у Telegram та WhatsApp. Дуже важко зрозуміти, що там відбувається”, — сказав керівник департаменту культури та комунікацій Міністерства закордонних справ Німеччини Ральф Бесте.

За словами експертів, російські пропагандисти змушені адаптуватися до демократичного середовища та бути обережнішими в роботі з потенційною аудиторією. Тактика російської пропаганди у Європі швидше нагадує соціальне проєктування. Кремль прагне створювати вигідні інформаційні приводи, які висвітлюватимуться у медіа.

“Все залежить від того, до якої соціальної групи та яка електоральна база у того чи іншого політичного лідера. Це може бути й бізнес, і фермери, як у Польщі, і студенти, як у Франції, і мігранти, як у Німеччині. Все залежить від того, на чому базується чинний політичний режим у тій чи іншій країні”, — пояснив соціолог, експерт із комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії Дмитро Громаков.

Прокремлівські російські медіа вже активно поширюють дезінформацію про нібито нелегітимність президента України Володимира Зеленського. Чергові вибори президента згідно із законом України відстрочені на період воєнного стану. А повноваження глави держави та парламенту продовжуються до наступних виборів. Річ у тому, пояснюють аналітики, що Володимир Путін болісно сприйняв різку критику псевдовиборів у Росії та свою міжнародну ізоляцію. І пропагандистська кампанія Москви покликана похитнути авторитет Зеленського у світі.

“Щодо легітимності — це не думка західних партнерів або може когось усередині України. Це наратив та програма Російської Федерації. Відповідні документи всі розвідки G-7 (“Великої сімки”) мають”, — сказав Зеленський.

28 березня 2024 року співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі заявили, що викрили проросійську мережу, яка займалася організацією медіакампаній у країнах ЄС. Їхньою метою була реалізація зовнішньополітичних цілей Кремля, ослаблення позицій Польщі на міжнародній арені, дискредитація України та ЄС.