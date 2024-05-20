Про це заявив керівник іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд.

За словами командира рятувальників, стан вертольота поганий, але додаткових деталей не надано.

«У районі пошуку в селі Таваль присутні 73 рятувальні команди з передовим спеціальним обладнанням», – додав він.

Попередньо відомо, що гелікоптер розбився поблизу міста Джольфа в провінції Східний Азербайджан.

Незважаючи на туман і дощ, рятувальні команди прочісували скелясту місцевість у пошуках.

У гелікоптері також перебували глава МЗС Хоссейн Амір-Абдуллахіан, губернатор провінції Східний Азарбайджан Малек Рахматі, очільник п’ятничної молитви в Тебрізі Ходжатолеслам аль-Хашем та інші особи.

За даними Reuters раніше стало відомо, що гелікоптер з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі на борту здійснив жорстку посадку.