Про це заявив керівник іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд.
За словами командира рятувальників, стан вертольота поганий, але додаткових деталей не надано.
«У районі пошуку в селі Таваль присутні 73 рятувальні команди з передовим спеціальним обладнанням», – додав він.
Попередньо відомо, що гелікоптер розбився поблизу міста Джольфа в провінції Східний Азербайджан.
Незважаючи на туман і дощ, рятувальні команди прочісували скелясту місцевість у пошуках.
У гелікоптері також перебували глава МЗС Хоссейн Амір-Абдуллахіан, губернатор провінції Східний Азарбайджан Малек Рахматі, очільник п’ятничної молитви в Тебрізі Ходжатолеслам аль-Хашем та інші особи.
За даними Reuters раніше стало відомо, що гелікоптер з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі на борту здійснив жорстку посадку.
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