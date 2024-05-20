Про це пише CNN.

Командувач Корпусу вартових Ісламської революції в провінції Східний Азербайджан розповів, що місце вдалося визначити завдяки сигналу, який отримали з вертольота та мобільного телефону одного з членів екіпажу.

Тепер на місце приземлення гелікоптера вирушили військові. За словами військового командувача в регіоні, вони «сподіваються отримати хороші новини».

Раніше віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі стверджував, що на зв’язок із рятувальниками вийшов один із пасажирів та представник екіпажу президентського гелікоптера. Це, за його словами, свідчить про «не надто високу серйозність» аварії.

Удень 19 травня державні ЗМІ Ірану повідомили, що вертоліт, який перевозив президента Ібрагіма Раїсі, ймовірно, потрапив в аварію поблизу азербайджанського міста Джульфа. Глава Ірану саме повертався з Азербайджану, де мав зустріч із президентом Ільхамом Алієвим.