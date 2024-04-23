Посол України у США Оксана Маркарова пояснила, чого очікувати від розгляду Сенатом законопроєкту із додатковим фінансуванням для України та нагадала процедуру голосування.

Про це Оксана Маркарова написала у Facebook.

Вона нагадала, що розгляд пакета законопроєктів про допомогу, який містить і допомогу Україні, в Сенаті США запланований на 13:00 за Вашингтоном (20:00 за Києвом).

Сенатори мають спершу проголосувати за два питання – внесення поправки сенатора Шумера до законопроєкту про національну безпеку H.R.815, яка дублює рішення Палати представників, і клопотання про завершення дебатів.

“⁠Після цих двох голосувань (за умови їхнього схвалення) сенатори матимуть 30 годин (але не більше 1 години на кожного) для обговорення законопроєкту, після чого буде проведено остаточне голосування”, – зазначила посол України у США.

Вона також наголосила, що тривалість цієї частини процедури буде залежати від того, як багато сенаторів виявлять бажання виступити та скільки часу виступатимуть.

Нагадаємо, що 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України.