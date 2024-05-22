Прем’єр Великобританії Ріші Сунак повідомив, що отримав санкцію короля Чарльза III розпустити парламент та провести дострокові вибори до парламенту. Він призначив їх на 4 липня.

Про це повідомляє BBC.

У середу, 22 травня, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив оголошення дострокових парламентських виборів. Попередньо він повідомив, що зустрівся з королем Британії й попросив його про розпуск парламенту.

“Король задовольнив це прохання”, – додав він, оголосивши проведення виборів до Палати громад 4 липня.

Британський прем’єр перерахував досягнення його уряду, зосередившись на покращенні економічної ситуації та заходах для обмеження нелегальної міграції.

Відповідно до законодавства, вибори мали відбутися не пізніше січня 2025 року. В уряді довго обговорювали, на яку дату їх призначити. Більшість коментаторів вважали, що вони відбудуться восени. Сунак уже заявив, що попросив короля Чарльза III розпустити парламент, і той погодився. Вже у пʼятницю парламент припинить роботу, а 30 травня його буде формально розпущено.

“Зараз для Британії настав момент обрати своє майбутнє. Вирішити, чи хочемо ми спиратися на досягнутий прогрес, чи ризикуємо повернутися до вихідної точки без плану і впевненості”, – додав Сунак.

Додамо, що вибори у Британії відбуваються за мажоритарною системою. Більшість отримає та партія, кандидати від якої переможуть у понад 325 округах.