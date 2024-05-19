Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо досі залишається під наглядом лікарів і його транспортування до Братислави поки не планується.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк.

Він зазначив, що найближчим часом транспортування Фіцо до Братислави не планують, політик залишатиметься під наглядом лікарів в Банській Бистриці.

“Ми вважаємо, що прем’єр-міністр фізично достатньо сильний, щоб вірити в його швидке одужання, хоча ми можемо розраховувати на це щонайменше через кілька тижнів”, – заявив Каліняк.

Міністр оборони Словаччини також повідомив, що із понеділка він більше не інформуватиме громадськість про стан здоров’я Фіцо, але регулярні заяви публікуватиме лікарня.

Нагадаємо, у середу, 15 травня, в місті Гандлова 71-річний чоловік зробив у Фіцо п’ять пострілів, чотири кулі влучили в прем’єра. У ніч на четвер йому зробили першу операцію, яка тривала п’ять годин.

У суботу, 18 травня, чоловік, обвинувачений у спробі вбити прем’єра, вперше постав перед судом. Прокуратура просила поліцію не розкривати особу обвинуваченого та інші деталі, втім за непідтвердженими повідомленнями ЗМІ говориться, що це був 71-річний пенсіонер Юрай Цинтула, відомий як поет-любитель.