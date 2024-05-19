Про це повідомив міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк.
Він зазначив, що найближчим часом транспортування Фіцо до Братислави не планують, політик залишатиметься під наглядом лікарів в Банській Бистриці.
“Ми вважаємо, що прем’єр-міністр фізично достатньо сильний, щоб вірити в його швидке одужання, хоча ми можемо розраховувати на це щонайменше через кілька тижнів”, – заявив Каліняк.
Міністр оборони Словаччини також повідомив, що із понеділка він більше не інформуватиме громадськість про стан здоров’я Фіцо, але регулярні заяви публікуватиме лікарня.
Нагадаємо, у середу, 15 травня, в місті Гандлова 71-річний чоловік зробив у Фіцо п’ять пострілів, чотири кулі влучили в прем’єра. У ніч на четвер йому зробили першу операцію, яка тривала п’ять годин.
У суботу, 18 травня, чоловік, обвинувачений у спробі вбити прем’єра, вперше постав перед судом. Прокуратура просила поліцію не розкривати особу обвинуваченого та інші деталі, втім за непідтвердженими повідомленнями ЗМІ говориться, що це був 71-річний пенсіонер Юрай Цинтула, відомий як поет-любитель.
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