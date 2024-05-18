Стан прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, на якого кілька днів тому вчинили замах, досі важкий, проте стабільний і може покращитися.

Про це пише Associated Press.

Як зазначала міністр охорони здоров’я Словаччини Зузана Долінкова, у п’ятницю двогодинна операція з видалення некротичних тканин із вогнепальних ран “посприяла позитивному прогнозу для Фіцо”.

“За останні кілька днів сталося кілька чудес, зроблених руками лікарів, медсестер і всього медичного персоналу. Я не можу знайти слів вдячності за те, що ми впевнено наближаємося до цього позитивного прогнозу”, — сказав міністр оборони Робер Калинак.

Водночас він вважає, що стан прем’єра поки що не дає змоги перевезти його до столиці Братислави.

Нагадаємо, у середу в місті Гандлова 71-річний чоловік зробив у Фіцо п’ять пострілів, чотири кулі влучили в прем’єра. У ніч на четвер йому зробили першу операцію, яка тривала п’ять годин.

У суботу чоловік, обвинувачений у спробі вбити прем’єра, вперше постав перед судом. Прокуратура раніше просила поліцію не розкривати особу обвинуваченого та інші деталі.

Спеціалізований кримінальний суд Словаччини видав наказ про затримання підозрюваного після того, як прокурори заявили, що вони побоюються, що він може втекти або вчинити інші злочини, якщо його звільнять, сказав речник суду.

Прокуратура попросила поліцію не називати особу чоловіка та не розголошувати інші подробиці справи, але за непідтвердженими повідомленнями ЗМІ говориться, що це був 71-річний пенсіонер Юрай Цинтула, відомий як поет-любитель.