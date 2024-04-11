Про це прем’єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо заявив на пресконфереції після зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем.
“Говорили ми (з прем’єром України – прим. ред.) про співпрацю у військовій сфері, де ми пропонуємо велику допомогу у сфері розмінування. Йдеться про конкретні машини для розмінування. Тут проходить велика дискусія про спеціальні машини, агромашини, які можуть використовуватися саме з такою метою”, – зазначив Фіцо.
Він уточнив, що також Словаччина хоче допомагати у навчанні та підготовці персоналу, який обслуговуватиме такі машини.
Водночас Фіцо нагадав, що Словаччина готова співпрацювати у військовій галузі на комерційній основі. Цю тему обговорили міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк та заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.
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