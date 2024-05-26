Розвідка західних союзників зафіксувала зростання числа незначних диверсійних акцій в Європі, які вони вважають частиною стратегії Росії щодо підривання підтримки військових зусиль України.

Про це пише New York Times.

За даними NYT, серед цих операцій – підпал складу в Англії, лакофарбового заводу в Польщі, будинків у Латвії та магазину Ikea у Литві.

Повідомляється також про арешт російських агентів, які звинувачуються у плануванні нападів на американські військові бази.

Американські та європейські чиновники, відповідальні за питання безпеки, вважають, що ці дії є частиною координованої кампанії Росії з метою уповільнення передачі зброї до Києва та створення враження про зростання опозиції до підтримки України.

За їхніми словами, цю кампанію керує військова розвідка Росії.

За звітами видання, незначні диверсійні акції в Європі, які, за їхніми словами, є частиною російської стратегії, поки що не призвели до зупинки потоку зброї до України, хоча багато з них не мають прямого відношення до війни.

Проте, деякі посадовці заявляють, що Росія намагається викликати страх та примусити європейські країни посилити безпеку у ланцюгу постачання зброї, що призводить до збільшення витрат і сповільнення темпів поставок.

За словами американських та європейських чиновників, Росія діє обережно зі своїми диверсіями, намагаючись привернути увагу до загадкових пожеж, але не настільки, щоб її безпосередньо звинуватили у цих діях.

Також повідомляється, що російські сили вербують місцевих жителів європейських країн, що може ускладнити виявлення атак та створити враження, що вони є результатом внутрішньої опозиції до підтримки України.

На тлі зростання обурення щодо саботажу, представники країн НАТО зберуться на наступному місяці з директоркою національної розвідки США, яка надасть розвідувальну інформацію про війну в Україні та обговорить російську кампанію саботажу в Європі.

Раніше було повідомлено, що спецслужби Польщі заарештували 9 осіб, яких підозрюють у диверсіях на користь РФ.