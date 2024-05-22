Польські правоохоронці затримали ворожого агента, який хотів залізничну лінію в Польщі, по якій доправляють вантажі до України. Диверсантом виявився 63-річний чоловік.

Про це повідомив кореспондент та журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram-каналі.

“Диверсант хотів підірвати залізничну лінію в Польщі, по якій доправляють вантажі до України”, — написав він у Telegram і додав, що зловмисник поклав мінометний боєприпас на колії.

За словами журналіста, вибух міг призвести до серйозної аварії.

Зазначається, що польська поліція затримала чоловіка в місті Чеховіце-Дзедзіце.

Нагадаємо, польський прем’єр-міністр Дональд Туск днями повідомив про те, що правоохоронці Польщі затримали дев’ятьох осіб за підозрою у скоєнні диверсій на замовлення російських спецслужб. Прем’єр навів приклад спроби підпалу заводу з виробництва фарб у Вроцлаві, заявивши, що той “поза всякими сумнівами, був замовлений російськими службами”.