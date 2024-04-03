Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.

В операційній зоні Сил оборони Півдня триває контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів. Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

Про це у Телеграм-каналі повідомляють Сили оборони півдня України.

Як зазначається, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 штурми, успіху не мали.

“На лівобережжі Дніпра Херсонщини дещо змінили тактику дій і намагалися атакувати більшою кількістю дрібніших штурмових груп. 8 таких спроб нарахували наші підрозділи і всі переконливо відбили. Зазнавши втрат, ворог змушений був залишками далеко не всіх груп повернутися на вихідні позиції”, – зазначають у Силах оборони Півдня.

Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, на Оріхівському напрямку ще й завдають авіаційних ударів, крім того застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, проводять інтенсивну аеророзвідку.

В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 95 розвідувальних дронів.