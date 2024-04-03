Навчання проходитимуть у Данії, США, Великобританії та Франції.

Українські пілоти відточують навички керування винищувачами F-16 у Данії та США. Також проходить навчання технічний персонал.

Про це розповів речник Повітряних Сил ЗС України майор Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

“Зараз дві передові групи перебувають у Данії та США. Вони вже безпосередньо відточують навички на літаках F-16“, – зазначив Євлаш.

Також ще одна група, продовжуючи навчання, перемістилася з Великої Британії до Франції, де вони освоюють легкомоторні літаки. Крім того, військовослужбовці посилено вивчають мову.

“Ще одна група проходить навчання з наземної підготовки в Англії. Зокрема вивчають мову, адже це один з пріоритетних напрямків“, – сказав речник.

Крім того, триває підготовка технічного персоналу, щоб надалі ці фахівці вже навчали своїх колег в Україні.

“Ми використовуємо всі слоти для підготовки фахівців, зокрема, інженерів для того, аби надалі, коли вони повернуться до України, вони могли навчати наших людей, інженерів, тут, своїми силами“, – сказав Євлаш.