Використання недержавної мови в ефірах допускається лише у вжитих учасниками програм сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Він зауважив, що набирають чинності норми закону “Про медіа”, що посилюють вимоги до використання державної мови в ефірах українськомовних програм.

“Сьогодні в ефірах загальнонаціональних телевізійних каналів учасники застосовують російську мову без перекладу, озвучення чи субтитрування державною мовою. З 17 липня така практика буде припинена. Української стане більше!”, — заявив Кремінь.

Мовний омбудсмен додав, що усі виступи, інтерв’ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською.

Нагадаємо також, що з 1 січня 2024 року згідно зі статтею 40 та пунктом 4 розділу Х Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про медіа”, телеканали, які мають ліцензію на загальнодержавне мовлення, повинні транслювати програми державною мовою, зокрема і фільми, не менше, ніж 90% загального часу ефіру між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00 годинами.