Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
Він зауважив, що набирають чинності норми закону “Про медіа”, що посилюють вимоги до використання державної мови в ефірах українськомовних програм.
“Сьогодні в ефірах загальнонаціональних телевізійних каналів учасники застосовують російську мову без перекладу, озвучення чи субтитрування державною мовою. З 17 липня така практика буде припинена. Української стане більше!”, — заявив Кремінь.
Мовний омбудсмен додав, що усі виступи, інтерв’ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською.
Нагадаємо також, що з 1 січня 2024 року згідно зі статтею 40 та пунктом 4 розділу Х Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про медіа”, телеканали, які мають ліцензію на загальнодержавне мовлення, повинні транслювати програми державною мовою, зокрема і фільми, не менше, ніж 90% загального часу ефіру між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00 годинами.
- Український бренд одягу продавав вишиванки із символікою Армії Крайової, яка вбивала українців у Другу світову
- Оперному співаку з Буковини Василю Герелло СБУ повідомили про підозру
- Росія “ніколи не віддасть” Україні Крим та “не піде” з Донбасу, — прем’єр Словаччини