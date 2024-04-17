Навальна заявляє, що начебто українська влада має пам’ятати про росіян, які не налаштовані проти України адже це: "Це вочевидь не війна Росії. Це війна Путіна". А війну підтримує "агресивна меншість".

Вдова російського опозиціонера Олексія Навального – Юлія дала перше інтерв’ю після смерті чоловіка журналісту Time Саймону Шустеру, де назвала війну в Україні війною Путіна, а не росіян та вказала, що Україна не хоче шукати антивоєнних росіян.

Про це написало Time.

“Хороші росіяни” – дуже погана фраза. Я вважаю, що вони (Україна – ред.) просто не хочуть шукати цих антивоєнних росіян. Але такі росіяни таки існують. Просто важко очікувати, що вони вийдуть на вулицю, бо, як я вже сказала, не всі люди – герої. Вони готові вдатися до різних видів боротьби. Важливо підтримувати цих людей, і я вважаю, що їх ігнорувати – помилка уряду України”.

На запитання журналіста, чи хоче вона співпрацювати з Україною, Навальна сказала, що їй складно відповісти, адже все залежить не лише від неї.

Також Навальна розповіла, що одна з причин, чому вона на виборах в Україні підтримувала Володимира Зеленського була Олена Зеленська.

“Чесно кажучи, коли в Україні відбулися останні президентські вибори, одна з причин, через яку я підтримувала Зеленського і сподівалася на його перемогу, була в тому, що мені дуже подобалася його дружина. Вона мені дуже симпатична”.

Шустер також попросив прокоментувати те, що заяву The Washington Post про те, що Зеленська не буде присутня на виступі президента Байдена, тому що Навальна мала сидіти поряд з нею.

“Чесно кажучи, я прочитала про це The Washington Post. До цього я не знала, що її теж запросили. Я вважаю, що якщо те, що написано в The Washington Post – правда; якщо вона не приїхала через мене, то мені дуже шкода. Я навіть не знала, що вона там буде”.