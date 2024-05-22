Про це він написав у соціальній мережі Х.
“Я вдячний шведському уряду, народу та міністру Полу Йонсону за їхню непохитну підтримку”, — написав Умєров.
Очільник міністерства оборони наголосив, що зброя шведського виробництва вже зарекомендувала себе на полі бою.
“Системи Archer та CV-90 допомагають українським захисникам виганяти ворога з нашої землі. Разом ми боремося за свободу та повертаємо мир в Європу”, — наголосив глава міноборони.
Нагадаємо, сьогодні ми писали про те, що уряд Швеції протягом наступних трьох років надаватиме Україні військову допомогу по 2,3 мільярда доларів щорічно (або $7 млрд загалом), згідно з новою програмою.
Військова допомога в період 2024-2026 років може бути надана у вигляді обладнання, фінансових внесків та підтримки закупівель для оборонних потреб, йдеться у заяві.
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