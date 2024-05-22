Міністр оборони Рустем Умєров подякував Швеції за рішення виділити 75 млрд шведських крон (6,5 млрд євро) на військову підтримку України у 2024-2026 роках.

Про це він написав у соціальній мережі Х.

“Я вдячний шведському уряду, народу та міністру Полу Йонсону за їхню непохитну підтримку”, — написав Умєров.

Очільник міністерства оборони наголосив, що зброя шведського виробництва вже зарекомендувала себе на полі бою.

“Системи Archer та CV-90 допомагають українським захисникам виганяти ворога з нашої землі. Разом ми боремося за свободу та повертаємо мир в Європу”, — наголосив глава міноборони.

Нагадаємо, сьогодні ми писали про те, що уряд Швеції протягом наступних трьох років надаватиме Україні військову допомогу по 2,3 мільярда доларів щорічно (або $7 млрд загалом), згідно з новою програмою.

Військова допомога в період 2024-2026 років може бути надана у вигляді обладнання, фінансових внесків та підтримки закупівель для оборонних потреб, йдеться у заяві.