Загальні бойові втрати ворога станом на 21 травня сягнули близько 495 070 осіб.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Також станом на 21 травня українські захисники знищили вже:

танків ‒ 7605 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 14699 (+34) од,

артилерійських систем – 12779 (+42) од,

РСЗВ – 1077 (+1) од,

засобів ППО ‒ 811 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10290 (+54),

крилатих ракет ‒ 2207 (+2),

автомобільної техніки та автоцистерн – 17383 (+72) од,

спеціальної техніки ‒ 2085 (+6).

Генштаб додав, що дані уточнюються.