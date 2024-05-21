Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Також станом на 21 травня українські захисники знищили вже:
- танків ‒ 7605 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14699 (+34) од,
- артилерійських систем – 12779 (+42) од,
- РСЗВ – 1077 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 811 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10290 (+54),
- крилатих ракет ‒ 2207 (+2),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17383 (+72) од,
- спеціальної техніки ‒ 2085 (+6).
Генштаб додав, що дані уточнюються.
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