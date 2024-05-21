Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Також станом на 21 травня українські захисники знищили вже:

  • танків ‒ 7605 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14699 (+34) од,
  • артилерійських систем – 12779 (+42) од,
  • РСЗВ – 1077 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 811 (+4) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10290 (+54),
  • крилатих ракет ‒ 2207 (+2),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17383 (+72) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2085 (+6).

Генштаб додав, що дані уточнюються.

  • Сполучені Штати принципово хочуть, щоб Україна перемогла у війні, — Міллер
  • Сили оборони контролюють Вовчанськ і Часів Яр
  • У другій половині дня ворог активізувався біля Часового Яру, — Генштаб