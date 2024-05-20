Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” поінформував речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин.
“Українські Сили оборони контролюють місто Вовчанськ. Противник же не полишає спроб щодо захоплення міста. Вони (росіяни – ред.) на околицях міста мародерять у будинках місцевих жителів. Але наші Сили оборони роблять все можливе, щоб ворогу не вдалося далі просуватися і чинити якісь певні дії щодо міста і місцевих жителів”, – зазначив він.
За його словами, наразі на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною і вона динамічно змінюється.
Відповідаючи на питання про ситуацію на півночі Харківщини, Волошин заявив, що українським захисникам у цілому вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема і у Вовчанську.
За його інформацією, наразі тривають контрударні дії також на інших районах прикордоння Харківщини.
“Наші захисники обладнують зайняті рубежі, посилюють оборону у прикордонних районах та продовжують зосереджувати основні зусилля якраз на недопущенні просування ворога углибину території української держави і зриві його ворожих планів щодо встановлення контролю над частиною Харківщини, зокрема над її північною частиною”, – сказав речник.
Він поінформував, що РФ не полишає спроб прорвати оборону українських підрозділів якраз біля Вовчанська, Стариці, Липців та Зеленого.
“Свої штурми вони (росіяни – ред.) поєднують з авіаударами, застосовують авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по Харкову та по населених пунктах Харківської області. Уже за сьогодні було кілька прильотів КАБами якраз по Липцях, також і по Харкову”, – зазначив Волошин.
За його словами, Часів Яр теж знаходиться під контролем Сил оборони і підрозділів, які його захищають, і росіян у місті немає.
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