Армія РФ продовжує активні наступальні та штурмові дії на Куп’янському, Курахівському, Краматорському та Покровському напрямках. На двох останніх із високою інтенсивністю діє ворожа авіація – загарбники скинули 15 КАБів і застосували близько 30 некерованих авіаракет.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 20:00 понеділка, 20 травня.

На Харківському напрямку кількість сьогоднішніх бойових зіткнень зросла до чотирьох. Цієї доби ворог двічі атакував поблизу Вовчанська, та по одному разу – у напрямках сіл Стариця та Липці. Ситуація контрольована.

«Починаючи з 10 травня і станом на цей час на Харківському напрямку російські загарбники вже втратили вбитими та пораненими 1974 особи в живій силі та 342 одиниці озброєння і військової техніки», – зазначили у Генштабі.

На Куп’янському напрямку наразі тривають три бойових зіткнення, в районах Стельмахівки та Синьківки. Загалом цієї доби ворог вже 11 разів намагався прорвати тут українську оборону.

На Краматорському напрямку в другій половині дня ворог активізувався біля Часового Яру, провів три атаки. Також зараз триває бій неподалік Андріївки. Ситуація контрольована. Російські загарбники завдали ще одного авіаудару, цього разу по району Дружби.

На Покровському напрямку росіяни продовжують концентрувати зусилля – здійснили 32 спроби просунутись вперед. 24 атаки відбито, вісім – тривають. Ще пʼять авіаударів загарбники завдали по районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Уманського, Карлівки та Єлизаветівки.

«Наші воїни жорстко відповідають ворогу. Сьогодні в результаті дій українських підрозділів загарбники вже втратили на цьому напрямку 366 осіб вбитими та пораненими. Також пошкоджено та знищено 22 одиниці ворожої військової техніки, серед якої – шість танків», – зауважили у Генеральному штабі.

На Курахівському напрямку відбулося 11 ворожих атак, три з яких ще тривають. Ситуація контрольована.