Пошкоджено обʼєкти інфраструктури. Внаслідок влучання снаряда постраждалих осіб немає.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“Об 16:35 окупанти завдали черговий удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури, попередньо ракетою. На місці влучання виявлено уламки снарядів,”– йдеться у повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

“Поліцейські проводять огляд місця події, опитують свідків, документують та вилучають речові докази злочину військовослужбовців російської армії”, додали у поліції.

Слідчим Харківського районного управління поліції № 3 вирішується питання щодо внесення за даним фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.