Пошкоджено обʼєкти інфраструктури. Внаслідок влучання снаряда постраждалих осіб немає.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
“Об 16:35 окупанти завдали черговий удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури, попередньо ракетою. На місці влучання виявлено уламки снарядів,”– йдеться у повідомленні.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.
“Поліцейські проводять огляд місця події, опитують свідків, документують та вилучають речові докази злочину військовослужбовців російської армії”, додали у поліції.
Слідчим Харківського районного управління поліції № 3 вирішується питання щодо внесення за даним фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
- Близько 100 населених пунктів Харківщини залишаються без світла від початку повномасштабного вторгнення
- Протягом години росіяни завдали ударів по кількох населених пунктах Харківщини
- США готові надати Україні засоби протиповітряної оборони й не тільки, – заява держсекретаря