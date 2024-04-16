Про це начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що постраждали три будинки, теплиці, легковик і мікроавтобус.

Також була пошкоджена лінія електропередачі, через що тисяча абонентів залишилися без світла.

В цей же час, у відповідь, військові ПвК “Схід” знищили шахед армії РФ у Криворізькому районі, при цьому немає загиблих або поранених.

“Тим часом у регіоні триває ліквідація наслідків негоди, яка вирувала напередодні. Енергетикам вдалося у найкоротші терміни відновити енергопостачання майже 145 тис родин Криворізького району”, — додав Лисак.

Начальник Дніпропетровської ОВА пояснив, що через шквальний вітер постраждали лінії електропередач майже у всіх районах області. Наразі залишаються знеструмленими близько 15,5 тис абонентів у 96 населених пунктах.

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